Primarul Londrei: Donald Trump este ca un fascist al secolului 20

Intr-un articol publicat in jurnalul The Observer, Khan a condamnat primirea oficiala a lui Trump si a sotiei sale Melania, care vor fiVizita ar urma sa provoace"Presedintele Donald Trump este unul dintre cele mai elocvente exemple ale unui pericol global tot mai mare. Extrema dreapta este in crestere la nivel mondial, punand in pericol drepturile si libertatile castigate cu greu si valorile care ne-au definit societatile liberale, democratice timp de peste 70 de ani., dar cu noi metode sinistre de calibrare a mesajului lor. Si castiga teren, putere si influenta in locuri unde ar fi fost de neconceput in urma cu cativa ani", a scris primarul.Khan, care este in conflict cu Trump de cand a devenit primar, in 2016, a adaugat: "Acesta este un om care a incercat sa exploateze temerile londonezilor dupa un atac terorist oribil in orasul nostru, a amplificat tweet-urile unui grup rasist britanic, a denuntat ca stiri false dovezile stiintifice solide care avertizeaza in privinta pericolelor schimbarilor climatice, iar acumpentru ca el considera ca aceast lucru ii va permite sa castige un aliat la Numarul 10, pentru".Sambata,care cere liderilor sa nu se amestece in problemele interne ale altor state, in special inaintea unor vizite, prin sustinerea lui Johnson ca succesor al Theresi May, intr-un interviu acordat publicatiei Sun. Trump s-a mai folosit de interviu pentru a o descrie pe ducesa de Sussex ca fiind "obraznica".Intr-un alt interviu acordat publicatiei Sunday Times, Trump a afirmat ca ar vrea sa il cunoasca pe Jeremy Corbyn inainte de a-i transmite informatii secrete si, daca UE nu va oferi Marii Britanii ceea ce doreste.Mel Stride, liderul nou ales al Camerei Comunelor, si-a exprimat surprinderea fata de comentariile lui Trump, afirmand ca in timp ce presedintele are dreptul la opinie, nu va fi el cel care il va alege pe viitorul prim-ministru.Corbyn a spus: " Viitorul premier ar trebui sa fie ales nu de catre presedintele american, nici de cei 100.000 de membri nereprezentativi ai Partidului Conservator, ci de catre poporul britanic, in alegeri generale".Jo Swinson, vicepresedintele Liberal Democratilor, a declarat ca sustinerea lui Boris Johnson de catre Donald Trump nu ar trebui sa fie o surpriza, pentru ca sunt de aceeasi factura."Boris Johnson este ceea ce obtii daca il trimiti pe Donald Trump la Eton", a afirmat Swinson.pentru care avem nevoie de o miscare liberala care sa i se opuna", a aratat Swinson.In mai 2016, Trump l-a provocat pe Khan la un test de IQ, dupa ce primarul a afirmat ca opiniile presedintelui fata de islam sunt "ignorante". Apoi, dupa atacul terorist de pe podul Ondrei si piata Borough din 2017, presedintele l-a acuzat pe Khan de comportament "patetic". In iulie anul trecut, Trump a afirmat ca premierul Londrei "a facut o treaba foarte proasta in privinta terorismului".Organizatorii protestelor de marti au spus ca isi vor exprima nemultumirea atat impotriva lui Trump cat si a viziunilor sale mai largi, inclusiv cele referitoare la Brexit , despre care presedintele american a spus ca il sustine., o politica a rasismului si a bigotismului. Trump este parte a unui curent nationalist global, iar Brexitul si sustinatorii acestuia sunt franciza britanica a acestuia. Ca si Trump, Brexitul este un pericol pentru drepturile si libertatile noastre fundamentale si promite un viitor al diviziunilor, al disperarii si ar economiei de dreapta", a spus Alena Ivanova, organizatoare de campanie pentru organizatia Another Europe is Possible., pe un traseu aflat intre Piata Trafalgar si Piata Parlamentului, cand Trump se va intalni cu Theresa May in Downing Street.Bebelusul urias cu chipul lui Trump ar urma sa fie ridicat in Piata Trafalgar, dar numai daca pagina de strangere de fonduri pentru caritate "impotriva politicii urii si diviziunilor" va atrage 30.000 de lire sterline, au anuntat organizatorii.