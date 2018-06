Proiectul de lege privind Brexit-ul revine in dezbaterea Camerei Comunelor. May avertizeaza deputatii

Ziare.

"Premierul a spus ca voturile sunt foarte importante in privinta mesajului pe care il trimit la Bruxelles. Ea a afirmat ca orice lucru care submineaza guvernul acasa ar face negocierile cu UE mai dificile", a declarat un purtator de cuvant al Theresei May, rezumand continutul unei sedinte de guvern care a avut loc marti.Proiectul de lege asupra Brexit-ul revine marti si miercuri in fata Camerei Comunelor in cadrul unei serii de voturi, care vor pune la incercare capacitatea Theresei May de a mentine unitatea Partidului Conservator pe care il conduce.Textul, aprobat de camera superioara a parlamentului in luna ianuarie, anuleaza legea din 1972 prin care Marea Britanie a devenit membra a ceea ce se numea atunci Comunitatea Economica Europeana si organizeaza transpunerea legislatiei europene in dreptul britanic.El a fost modificat intre timp prin 15 amendamente in Camera Lorzilor (majoritar pro-europeana), asupra carora deputatii sunt invitati sa se pronunte la randul lor.Guvernul condus de Theresa May spera ca vor fi respinse cele mai multe dintre aceste amendamente pe care le considera inacceptabile. Unul dintre ele prevede acordarea unei puteri sporite Camerei Comunelor pentru a stabili "directia" guvernului in cazul in care parlamentul ar respinge acordul definitiv asupra iesirii din UE.Camera Lorzilor a refuzat de asemenea sa acorde executivului puteri extinse pentru a amenda legile dupa Brexit. In fata unei adunari a alesilor conservatori - Comitetul 1922 -, Theresa May a afirmat luni ca acest proiect de lege asupra retragerii este pur tehnic si ca vizeaza doar "sa asigure o tranzitie in liniste si in ordine"."Trebuie sa ne gandim la mesajul pe care parlamentul il va trimite UE in aceasta saptamana", a spus ea, potrivit textului discursului sau transmis presei de catre purtatorul ei de cuvant."Ma straduiesc sa negociez cel mai bun acord pentru Marea Britanie. Am incredere ca pot ajunge la un acord care sa ne permita sa incheiem propriile noastre acorduri comerciale, avand cu UE o frontiera cu cat mai putine frictiuni posibile. Dar daca amendamentele Lorzilor sunt mentinute, aceasta pozitie de negociere va fi slabita", a adaugat ea.Premierul trebuie sa obtina nu doar unitatea Partidului Conservator, ci si a principalilor sai ministri, foarte divizati asupra Brexit-ului, in special in problema mentinerii sau nu a uniunii vamale in timpul unei perioade de tranzitie post-Brexit.In total, guvernul va incerca sa obtina anularea sau modificarea a 14 din cele 15 amendamente votate de Camera Lorzilor. El nu va accepta decat unul care prevede mentinerea relatiilor cu unele institutii europene dupa Brexit.