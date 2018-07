Proteste la Londra in timpul vizitei lui Trump. A fost lansat un balon urias cu presedintele american in scutece (Video)

Ziare.

com

"Sistemul stramb, fals, a aruncat cu tot ce a putut in mine... V-am spus ca voi zbura si iata-ma!", l-au citat organizatorii, pe Twitter, pe "bebelusul-Trump".Zeci de sustinatori si jurnalisti au privit cum "babysitterii" lui Trump, in veste foarte vizibile, pazeau balonul in timp ce acesta era umflat. Balonul si-a luat zborul la orele locale 09:30 (08:30 GMT), dupa cum era planificat.Pe pagina lor de crowdfunding, protestatari baby-Trump sustin ca au creat balonul pentru a arata ca Trump a fost "un copil mare, suparat, cu un ego fragil si maini mici". "El este de asemenea un demagog (sic) rasist care reprezinta un pericol pentru femei, imigranti si minoritati si o amenintare letala la adresa pacii mondiale si a viitorului foarte apropiat al vietii pe pamant", afirma ei.Donald Trump avea programate pentru vineri intrevederi cu premierul Theresa May si Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in locuri situate in afara Londrei.Presedintele american va petrece putin timp in centrul Londrei, cu o vizita planificata pentru seara zilei de vineri la resedinta ambasadorului american, unde sunt asteptati sa se adune mii de protestatari.Organizatorii actiunii de lansare a balonului Baby-Trump au declarat ca sunt "un grup de prieteni" si nu s-au identificat cu niciunul dintre cele cateva grupuri de protestatari ce intentioneaza sa manifesteze la Londra in seara zilei de vineri. Dupa ce au primit donatii ce au depasit 30.000 de lire (40.000 de dolari), ei sustin ca intentioneaza sa foloseasca surplusul de bani pentru a trimite balonul intr-o "calatorie in jurul lumii".Unii critici l-au atacat pe primarul Londrei, Sadiq Khan, pentru ca a permis actiunea, dupa ce biroul sau de presa a anuntat ca el a aprobat-o pentru ca "sustine dreptul la protest pasnic si intelege ca aceasta poate lua numeroase forme".