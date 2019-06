Proteste la Londra in timpul vizitei lui Trump: Sculptura cu liderul american asezat pe o toaleta aurita (Foto&Video)

Trump baby balloon flies for second year in a row as thousands protest in London pic.twitter.com/LwHw6r3Uw5 - TIME (@TIME) June 4, 2019

🤣A 16-foot robot of @realDonaldTrump-sitting on a golden toilet while tweeting-was wheeled into Trafalgar Square for today's protests. The #DumpTrump robot speaks and *makes farting noises*.



American Don Lessem spent $25,000 of his own money to build it.pic.twitter.com/ADQ5JTHveH - Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) June 4, 2019

THOUSANDS of protesters - along with the #DumpTrump robot on a toilet - gathered in Trafalger Square in London to protest @realDonaldTrump's visit.



I ❤️ our British friends.🇬🇧pic.twitter.com/UDlbc3KQbp - Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) June 4, 2019

Ziare.

com

Statuia inalta de cinci metri, produsa in China, este creatia activistului Don Lessem si se numeste "Dump Trump" - joc de cuvinte cu conotatii vulgare. Obiectul este prevazut si cu sonorizare si repeta replici celebre ale lui Trump, cum ar fi "sunteti cei cu stirile false" si "sunt un geniu foarte stabil", relateaza DPA.Marti dimineata, protestatarii au inaltat in Piata Parlamentului si un balon de sase metri, in forma de bebelus cu pielea portocalie si trasaturile lui Trump, creatie deja cunoscuta dupa succesul de presa inregistrat cu ocazia precedentei vizite la Londra a presedintelui american. Protestul intitulat "Impreuna Contra lui Trump" are loc in a doua zi a vizitei lui Trump in Regatul Unit, unde a fost primit luni de regina Elisabeta a II-a, care l-a onorat cu un banchet oficial la Palatul Buckingham. Liderul de la Casa Alba s-a intalnit marti cu premierul Theresa May , dar a refuzat o intrevedere cu liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, pe care l-a numit "o forta a raului".Corbyn s-a adresat in schimb protestatarilor din Piata Trafalgar, unde era expusa sculptura caricaturala. El a apreciat ca May "nu ar trebui sa intinda covorul rosu pentru o vizita de stat in onoarea unui presedinte care rupe tratate internationale vitale, sustine negarea schimbarilor climatice si foloseste o retorica rasista si misogina".Seful Partidului Laburist s-a declarat dezamagit de atacul lansat luni de Trump impotriva primarului Londrei, Sadiq Khan. "Sunt mandru ca orasul nostru are un primar musulman, ca putem alunga din societatea islamofobia, antisemitismul, orice forma de rasism, fiindca rasismul dezbina", a insistat Corbyn.Donald Trump a sustinut marti ca n-a vazut la Londra decat "un protest mic" si ca "chiar si pe drum incoace (spre resedinta premierului britanic) erau mii de oameni care aclamau". "Da, am vazut un protest mic azi cand am sosit - foarte mic - deci in buna parte sunt stiri false, imi pare rau s-o spun", a declarat el.Politia londoneza a desfasurat marti 3200 de agenti pentru securitatea vizitei, care va continua si miercuri.