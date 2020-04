Regatul Unit anunta 684 de noi decese provocate de COVID-19: S-a depasit pragul de 19.500 de victime

LIVE

Potrivit Ministerului Sanatatii, 143.464 de persoane (cu 5.386 mai mult) au fost testate si diagnosticate pozitiv in tara vineri, scrie AFP.Bilantul autoritatilor nu ia in calcul totusi centrele si azilurile unde, potrivit reprezentantilor din sector, au murit mai multe mii de persoane in varsta.Britanicii asteapta reintoarcerea la carma tarii a premierului Boris Johnson, aflat in convalescenta de la externarea sa in 12 aprilie, dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Ministrul Afacerilor Externe Dominic Raab asigura interimatul.Vineri dimineata, ministrul Sanatatii Matt Hancock a asigurat ca seful guvernului "este in forma foarte buna", fara insa a confirma informatiile din Daily Telegraph, cotidian apropiat de Boris Johnson, potrivit caruia liderul conservator si-ar relua atributiile de luni."Am vorbit ieri (joi, n.r) cu el, este in forma foarte buna si se recupereaza", a indicat Hancock pentru postul Sky News. "Sunt sigur ca va reveni cand ii vor permite medicii", a spus ministrul Sanatatii. "Decizia nu este luata dar primeste telefoane si ramane in contact", a adaugat el.