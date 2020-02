Regatul Unit: Peste 3 milioane de cetateni ai UE au depus cereri de rezidenta

Ziare.

Potrivit autoritatilor de la Londra, peste 2,7 milioane de solicitanti au primit permisiunea de a ramane in Regatul Unit.In perioada 28 august 2018-31 decembrie 2019, un numar de 2.450.220 de cereri au fost finalizate. Dintre acestea, in cazul a 58% (1.430.820 persoane) a fost acordat statutul de rezident permanent, scrie agentia de presa britanica Press Association.Pentru 41% (1.003.160 persoane) cel de rezident temporar, care ofera permisiunea de a continua sa traiasca provizoriu in Regatul Unit si posibilitatea de a face o noua solicitare dupa cel putin cinci ani de locuit in aceasta tara.Un numar de 12.950 de cereri au fost nule sau retrase, 3.280 au fost clasificate drept non-valide, iar unui numar de sase persoane cu istoric infractional "grav sau persistent" li s-a refuzat cererea de rezidenta.Majoritatea cererilor au fost depuse de persoane care traiesc in Anglia (aproximativ 92%), 5% in Scotia si cate 2% in Irlanda de Nord si Tara Galilor.Din totalul cererilor primite pana in prezent de autoritatile Regatului Unit, cele mai multe (512.310) au fost facute de cetateni polonezi, care sunt urmati de romani (435.690) si italieni (290.990).Potrivit schemei de inregistrare a statutului, cetatenii UE care traiesc continuu in Regatul Unit timp de cinci ani pot primi statutul de rezident permanent, in baza caruia beneficiaza de aceleasi drepturi de a munci si a studia si acces la sistemul de ajutoare sociale la fel ca inainte de iesirea Regatului Unit din UE. De asemenea, persoanele eligibile pot solicita obtinerea cetateniei Regatului Unit.Inregistrarea trebuie sa fie facuta pana la finalul lui iunie 2021.