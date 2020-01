Regina Elisabeta a II-a a promulgat Acordul privind Brexitul

Ziare.

com

Proiectul de lege a trecut miercuri de ultima etapa parlamentara , dupa mai mult de trei ani de dezbateri intense asupra Brexit-ului.Regina Elisabeta a II-a si-a dat joi consimtamantul regal, a anuntat pe Twitter liderul Camerei Comunelor, Jacob Rees-Mogg.Un anunt similar a facut pe Twitter si ministrul pentru Brexit, Steve Barclay. "Inscris in lege, acesta permite Regatului Unit sa paraseasca UE la 31 ianuarie", precizat el.Premierul britanic Boris Johnson urmeaza sa semneze oficial acordul de retragere in urmatoarele zile.Marea Britanie urmeaza sa paraseasca UE la 31 ianuarie, ora 23.00 GMT.Dupa adoptarea sa definitiva in Marea Britanie, acordul privind Brexit-ul va trebui ratificat de Parlamentul European, probabil la 29 ianuarie.