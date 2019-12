Regina Elisabeta a II-a l-a pedepsit pe printul Andrew: nu-i mai organizeaza ziua de nastere!

Ziare.

com

Cand Andrew, cel de-al treilea fiu al reginei Elisabeta a II-a a venit pe lume, avioanele RAF au survolat Londra si mii de oameni s-au strans in fata palatului Buckingham. Pe 19 februarie 2020 se implinesc 60 de ani de la nasterea printului Andrew, care insa anul viitor nu va avea parte de sarbatorirea zilei sale de nastere.Regina a decis anularea ceremoniilor oficiale, la o saptamana dupa ce l-a privat pe Andrew de indatoririle lui publice, la indemnul lui Charles.Andrew a fost intotdeauna fiul preferat al mamei sale, care i-a iertat numeroasele scandaluri, atat sexuale cat si financiare. Insa prietenia ducelui de York cu fostul om de afaceri Jeffrey Epstein - condamnat pentru viol, pedofilie si trafic de minori si care s-ar fi sinucis in inchisoare - precum si relatia lui Andrew cu o adolescenta de 17 ani, din 2001, reprezinta un scandal atat de mare incat printul trebuia indepartat de ochii opiniei publice.Petrecerea aniversara din 19 februarie 2020 se va limita la o cina in familie dupa retragerea printului din viata publica, potrivit Sunday Times.La festivitate urmau sa participe organizatii de binefacere insa, tinand cont de actualele imprejurari, celebrarile au fost reduse la o simpla cina de familie.Si toate acestea cu cateva luni inainte de casatoria printesei Beatrice cu omul de afaceri italian Edoardo Mapelli Mozzi in 2020. Inca nu a fost anuntata data exacta a nuntii, dar este posibil ca nunta fiicei mai mari a printului Andrew sa fie mai putin fastuoasa decat cea a surorii sale cu Jack Brooksbank la castelul Windsor.Urmatorul front caruia trebuie sa-i faca fata Andrew, dupa interviul sau dezastruos acordat postului BBC, este cererea lansata de avocata Gloria Allred - ce reprezinta numeroase femei care au cerut despagubiri vizand patrimoniul Epstein - ca printul sa vina la New York si sa colaboreze la ancheta privind traficul sexual asociat lui Epstein."Ar trebui sa se urce in avion si sa vina cat mai repede la New York" a spus Allred, care a remarcat ironic ca nu-i era atat de greu printului sa vina in SUA, atunci cand il chema Jeffrey Epstein.Pentru petrecerea aniversara de 21 de ani a printului, castelul Windsor s-a transformat intr-un paradis tropical pentru 600 de invitati, cum povesteste Elton John in memoriile sale. Un lucru care nu se va mai repeta, noteaza ABC.