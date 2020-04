Regina Marii Britanii nu isi sarbatoreste ziua de nastere, pentru prima data. Regatul este indurerat din cauza bolii

Ziare.

com

In mod normal, aniversarile membrilor familiei regale sunt marcate cu salve de tun in diverse zone ale Londrei. Regina Elisabeta a II-a va implini 94 de ani pe 21 aprilie.Este pentru prima data in cei 68 de ani de domnie cand regina cere sa nu i se sarbatoreasca ziua de nastere, a declarat o sursa apropiata familiei regale."Nu vom marca ziua de nastere a majestatii sale intr-un mod special in acest an, din cauza crizei legate de coronavirus", a notat pe Twitter Chris Ship, reporter ITV, citand o sursa.In Marea Britanie au murit pana acum din cauza coronavirusului peste 15.000 de persoane.