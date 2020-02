Repararea turnului cu Big Ben costa cu 18 milioane de lire mai mult din cauza... bombelor

Ziare.

Necesitatea unei sume mai mari de bani pentru reconditionarea turnului a aparut dupa ce a fost efectuata o analiza a structurii vechi de 177 de ani din centrul Londrei.Comisia din Camera Comunelor a transmis ca este "extrem de dezamagita" ca suma necesara a ajuns acum la 79,7 milioane de lire sterline, scrie BBC.Noul buget va trebui aprobat de contabilii din camerele Parlamentului.Ian Ailles, director general al Camerei Comunelor, a spus ca restaurarea Elizabeth Tower, care a inceput in 2017 si este programata sa continue pana anul viitor, "a fost mai complexa decat am putut anticipa". El a explicat ca nu a fost posibila cunoasterea nivelului de deteriorare pana cand nu au fost montate schelele si a fost efectuata o analiza.Examinarea a demonstrat: dezintegrarea si deteriorarea sculpturilor, azbest in clopotnita, folosirea de vopsea cu plumb toxica, sticla sparta a cadranelor ceasului, necesitatea unui expert ceasornicar.Cele patru cadrane ale ceasului contin 1.296 de piese de geam, iar fiecare dintre ele trebuie inlocuita in lucrarea de restaurare.Ceasul, care cantareste 12 tone, a fost demontat si supus unei evaluari complete.Este necesara repararea a 700 de pietre, cu 300 mai mult decat era estimat, iar fiecare noua piatra trebuie sculptata migalos.Elizabeth Tower este deseori numit gresit de turisti, dar si de londonezi, Big Ben. Numele de Big Ben face referire doar la clopotul care este gazduit de turn.Initial, turnul a fost numit Clock Tower si a fost rebotezat in 2012, cu ocazia jubileului de diamant al reginei Elizabeth II.Proiectul de conservare a Big Ben (Big Ben Conservation Project) este parte a unui program amplu de restaurare care vizeaza Palatul Westminster. Parti ale acestuia dateaza din 1099.