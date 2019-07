Scotland Yard a deschis o ancheta penala in urma divulgarilor diplomatice cu privire la Trump

Ziare.

"Unitatea antiterorista a Politiei Metropolitane (a Londrei), care are responsabilitatea nationala sa ancheteze cu privire la acuzatii de incalcari penale ale legii secretului oficial, a deschis o ancheta penala", a anuntat vineri, intr-un comunicat, adjunctul directorului Scotland Yard, Neil Basu."Date fiind consecintele relatate pe larg (de presa) ale acestei divulgari, sunt convins ca aceasta a daunat relatiilor internationale ale Regatului Unit si ca ar fi clar in interesul publicului sa se aduca in justitie vinovatul sau vinovatii", subliniaza Neil Basu.In telegramele publicate in presa , ambasadorul britanic Kim Darroch il cataloga pe Donald Trump drept "instabil" si "incompetent", iar administratia americana drept "unica in disfunctionalitatea sa".Aceste divulgari au provocat furia presedintelui american, care a dat asigurari luni ca nu va mai avea "vreun contact" cu Kim Darroch, un "tip foarte prost". Donald Trump a criticat-o brutal si pe Theresa May , conducatoarea in exercitiu a conservatorilor, care si-a exprimat sustinerea fata de diplomat. Ambasadorul si-a anuntat demisia miercuri , o plecare catalogata drept "foarte regretabila" de catre May.Guvernul britanic a anuntat ca a deschis o ancheta in vederea gasirii oficialului sau oficialilor care se fac vinovati de faptul ca au permis publicarea de catre Mail on Sunday a acestor rapoarte confidentiale."Il vom cauta pe vinovat cu toate mijloacele pe care le avem la dispozitie", anunta miercuri, in Comisia de Politica externa din Parlament, seful serviciilor diplomatice Simon McDonald.El a catalogat scandalul drept "cea mai mare incalcare a increderii" intalnita vreodata in cadrul serviciilor sale.Parand mai imblanzit, locatarul Casei Albe i-a urat vineri "noroc" fostului ambasador britanic si le-a spus unor jurnalisti de la Washington ca este necesar ca Londra sa-si rezolve "problema divulgarilor".Adresandu-se celui care se face vinovat de divulgare, Neil Basu l-a indemnat "sa se predea cat mai repede posibil, sa se explice si sa suporte consecintele" gestului sau.El a indemnat, de asemenea, pe oricine se afla in posesia vreunor documente guvernamentale divulgate sa nu le publice si sa le predea Guvernului.