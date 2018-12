Situatie neobisnuita pe unul dintre cele mai mari aeroporturi din UK: Toate zborurile au fost anulate din cauza unor drone

Ziare.

In timp ce mii de pasageri au asteptat pe Gatwick, politia a cautat fara succes operatorii dronelor, care au reaparut in apropierea aeroportului de cate ori s-a incercat deschiderea pistei, transmite Reuters.Politia a anuntat ca nu exista indicii de terorism legate de aceste drone, care au aparut pentru prima oara miercuri noaptea."Vom desfasura fortele armate. Vom fi acolo sa ajutam si sa facem tot ce putem", a declarat ministrul Apararii, Gavin Williamson.Pana la ora 17:00 GMT (ora 19:00 ora Romaniei), easyJet, cel mai mare operator de pe Gatwick, a anuntat ca a anulat toate zborurile, pentru ca nu stie cand va fi redeschisa pista.Aeroportul a anuntat ca aeroportul va ramane inchis deocamdata, intr-o zi in care 115.000 de oameni ar fi trebuit sa tranziteze Gatwick, multi fiind in drum spre vacante de sezon.Purtatorul de cuvant al premierului Theresa May a condamnat blocajul ca fiind "iresponsabil si complet inacceptabil".Zborurile au fost oprite prima oara miercuri seara, dupa ce doua drone au fost observate in apropierea aeroportului, provocand cea mai mare perturbare a traficului pe Gatwick dupa norul de cenuta vulcanica aparut in 2010.Politia a anuntat ca peste 20 de unitati ii cauta pe operatorii dronelor in apropierea aeroportului Gatwick, aflat la 50 de mile la sud de Londra.Ministrul Transporturilor, Chris Grayling, a spus ca este in mod clar un act deliberat."Este o drona de marime comerciala. De cate ori Gatwick incearca sa redeschida pista, dronele reapar", a aratat Grayling.Grayling a ridicat temporar restrictiile pentru zborurile de noapte de pe alte aeroporturi, pentru a reduce aglomeratia provocata de devierea curselor, a relatat Sky News.Richard Parker, director al firmei producatoare de tehnologie pentru managementul traficului Altitude Angel, a spus ca este pentru prima oara cand un aeroport important a fost afectat in mod deliberat, intr-o astfel de masura.Directorul operational al Gatwick, Chris Woodroofe, a descris una din drone ca fiind un model industrial greu."Politia recomanda ca ar fi periculos ca dronele sa fie doborate cu gloante pentru ca nu se stie ce se intampla cu gloantele ratacite", a declarat acesta la radio BBC.Este ilegal ca dronele sa fie manevrate la o distanta de 1 kilometru de marginea unui aeroport, pedeapsa fiind de cinci ani de inchisoare.Chiar si dupa redeschiderea aeroportului Gatwick, blocajul va mai dura cateva zile.Gatwick a anuntat ca lucreaza cu operatorii aerieni, cei mai mari fiind British Airways si Norwegian, pentru recuperarea planurilor de zbor, dupa redeschiderea pistei.