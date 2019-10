Soferul camionului cu 39 de morti de langa Londra, inculpat pentru omor prin imprudenta

Cinci arestari

Victimele ar putea fi din Vietnam

Autopsiile sunt in curs

Maurice Robinson, in varsta de 25 de ani, din Craigavon, in Irlanda de Nord, urmeaza sa fie prezentat luni la Tribunalul de la Chelmsford.El este prima persoana inclupata in acest dosar, unul dintre cele mai mari cazuri de trafic de persoane din Regatul Unit. Alte patru persoane au fost arestate in cadrul anchetei.Politia britanica intampina dificultati in identificarea victimelor, originare din Asia, iar autopsii erau in curs. Ambasada Vietnamului la Londra a deschis o linie telefonica prin care familii vietnameze sa raporteze lipsa unor membri.Politia din Irlanda a anuntat sambata ca a arestat un barbat in varsta de 20 de ani, cautat de autoritatile britanice in legatura cu camionul cu 39 de morti din Anglia.Acest barbat, originar din Irlanda de Nord, era cautat de Politia din Essex in cadrul anchetei cu privire la camionul frigorific. Tanarul a fost arestat in portul Dublin.El este a cincea prsoana arestata in ancheta, cu tot cu soferul camionului, de asemenea nord-irlandez.Ambasada Vietnamului la Londra a deschs o linie telefonica - numarul de telefon +44 7713 181501 - menita sa ajute persoane care cauta informatii despre apropiati, in urma mortii celor 39 de persoane, presupuse victime ale traficului de persoane.Politia britanica a contactat autoritatile vietnameze, in pofida faptului ca nu sunt sigure de identitatea persoanelor gasite moarte miercuri in camionul frigorific.Guvernul vietnamez a anuntat ca a deschis, la randul sau, o ancheta cu privire la aceste morti.Politia din Essex a anuntat sambata ca toate cele 39 de victime gasite in remorca frigorifica a camionului au fost scoase din camion si au fost transferate la o morga in vederea autopsierii.Seful politiei din Essex, Martin Pasmore, a anuntat ca victimele nu au fost identificate. El a precizat ca foarte putine documente au fost gasite asupra cadavrelor.El a s-a intalnit sambata cu ambasadorul vietnamez la Londra, dupa ce presa a scris ca multe victime sunt originare din aceasta tara din Asia de Sud-Est.Pasmore a indemnat din nou persoane care ar putea detine informatii despre victime sa ajute anchetatorii.