Soferul camionului in care au fost gasite 39 de cadavre, in Marea Britanie, a pledat vinovat

Originar din Irlanda de Nord, Maurice Robinson, in varsta de 25 de ani, a pledat de asemenea vinovat de faptul ca a profitat financiar de aceasta activitate, in cursul unei audieri la Tribunalul Penal Old Bailey, prin videoconferinta, de la Inchisoarea de maxima securitate Belmarsh, in sud-estul capitalei brtanice.Maurice Robinson a fost inculpat de omucidere involuntara, trafic de persoane, ajutorarea imigratiei ilegale si spalare de bani, insa nu s-a pronuntat luni cu privire la celelalte capete de acuzare.Judecatorul l-a mentinut in arest pana la viitoarea audiere, prevazuta la 13 decembrie.Cadavrele a 31 de barbati si opt femei au fost gasite la 23 octombrie intr-un container, in zona industriala Grays, la est de Londra. Containerul provenea din portul blegian Zeebruges.Multe dintre victime proveneau dintr-o regiune saraca din centrul Vietnamului, care traieste din pescuit, agricultura sau industrie. Familiile se indatoreaza cu mii de dolari pentru a trimite un membru in Regatul Unit prin filiere clandestine, in speranta unor locuri de munca bine platite.Aceasta drama a dezvaluit pericolele imigratiei clandestine, cu traficanti fara scrupule, care profita de vulnerabilitatea candidatilor, ce ajung adesea in saloane cosmetice sau ferme ilegale de canabis, intr-o stare de semisclavie.