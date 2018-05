Spionul otravit Serghei Skripal a fost externat din spital

Ziare.

com

"Este o veste fantastica faptul ca Serghei Skripal se simte destul de bine sa paraseasca spitalul din Salisbury", a declarat adjuncta directorului general al spitalului, Cara Charles-Barks, citata intr-un comunicat.Otravirea lui Skripal si a fiicei sale, Iulia, a provocat o grava criza diplomatica intre Londra, sustinuta de aliatii sai occidentali, si Moscova, acuzata ca este vinovata de aceasta otravire."Am traversat momente dificile prin acest incident, pacientii, personalul nostru si locuitorii din Salisbury", a subliniat Charles-Barks, care si-a exprimat satisfactia fata de faptul ca cele trei persoane contaminate au putut sa fie externate toate. Iulia Skripal a fost externata pe 10 aprilie , iar politistul Nick Bailey, primul care le-a sarit in ajutor - si care a fost si el victima agentului neurotoxic - a iesit din spital inca de pe 22 martie.Serghei Skripal si fiica sa au fost gasiti inconstienti, pe 4 martie, pe o banca, la Salisbury, unde locuieste fostul dublu spion rus, in varsta de 66 de ani.Politia britanica considera ca familia Skripal a intrat in contact cu otrava la domiciliul lui Serghei, unde fiica sa a venit sa-l viziteze din Rusia.Un fost colonel din cadrul serviciului de informatii al armatei ruse GRU, Serghei Skripal, a fost acuzat de "inalta tadare", dupa ce a vandut informatii serviciilor britanice de informatii si a fost condamnat in 2006 la 13 ani de inchisoare.In 2010, el a beneficiat de un schimb de spioni intre Moscova, Londra si Washington si s-a instalat in Anglia.Londra acuza Moscova ca i-a otravit cu un agent neurotoxic de conceptie sovietica, numit nivicioc, ceea ce Moscova dezminte ferm.La 12 aprilie, Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a confirmat analiza britanica referitoare la identitatea otravii folosite, precizand ca substanta chimica era de o "mare puritate".Criza diplomatica a antrenat expulzarea a zeci de diplomati de o parte si de alta.