Studentii straini pot ramane, dupa absolvire, in Marea Britanie

Ziare.

com

Decizia revine asupra masurii adoptate in 2012 de ministrul de interne de atunci Theresa May, care ii obliga pe studentii internationali - fara sa-i afecteze pe cei comunitari - sa plece din tara dupa terminarea studiilor universitare. Noua masura se aplica studentilor care incep cursurile de anul viitor, relateaza EFE.Guvernul nu a precizat daca acest plan este destinat si studentilor comunitari dupa 'Brexit' (iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana), avand in vedere ca trebuie definit daca acest lucru se va face cu sau fara acord la 31 octombrie sau daca se va prelungi perioada de retragere.Potrivit actualului ministru de interne, Priti Patel, masura demonstreaza "privirea internationala" a noului guvern care a promis sa aplice un sistem de imigratie pe puncte, similar celui australian, dupa retragerea tarii din UE, care va da prioritate muncitorilor calificati.In baza noului plan, nu vor exista restrictii privind tipul de munca pe care studentii il vor putea exercita in acesti doi ani.Alistair Jarvis, director al organizatiei Universities UK, care sustine activitatea universitatilor britanice, a salutat masura si a subliniat ca va avantaja economia Marii Britanii."Exista dovezi ca studentii internationali au un aport pozitiv in Marea Britanie, precum contributia financiara de 26 de miliarde de lire (29 de miliarde de euro), insa mult timp lipsa oportunitatilor pe piata muncii dupa terminarea studiilor ne-a plasat intr-o situatie dezavantajoasa in privinta atragerii studentilor", a precizat Jarvis.