SUA si UK au acuzat o grupare de hackeri sustinuta de Rusia de spionaj cibernetic

Oficialii britanici si americani au declarat in cadrul unei teleconferinte ca intentioneaza sa emita o alerta comuna privind atacurile, scrie Reuters.Acestia au sustinut ca hackerii tintesc routerele care reprezinta o componenta cheie a infrastructurii internetului, in cadrul unei campanii de spionaj cibernetic care ar putea fi folosita in viitor pentru a lansa atacuri."S-ar putea pre-pozitiona pentru actiuni in perioade tensionate", a declarat directorul Centrului National pentru Securitate Cibernetica din Marea Britanie, care a adaugat ca milioane de dispozitive au fost vizate in aceasta campanie.