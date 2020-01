"Taskforce Europe", format la Londra pentru Brexit: 40 de oameni, condusi de David Frost, vor negocia cu Bruxellesul

Ziare.

com

Marea Britanie urmeaza sa paraseasca UE vineri, la ora locala 23 (sambata, 1.00, ora Romaniei), insa reglementarile aflate in vigoare vor continua sa se aplice pana la incheierea unui acord cu privire la releatiile pe termen lung ale Celor 27 cu Londra.Negocierea acestui acord urmeaza sa inceapa in martie, iar Johnson are ambitia sa o incheie pana la sfarsitul anului.Negociatorul-sef UE al Brexituluial acestui "grup de lucru", potrivit purtatorului de cuvant al nunarului 10 pe Downing Street.Echipa lui Frost urmeaza sa fie alcatuita din- infiintat dupa referendumul de la 23 iunie 2016 pentru a superviza ruptura cu UE - urmeaza sa fie desfiintat vineri.In cursul negocierilor, Ministerul britanic de Externe urmeaza sa se asigure de respectarea angajamentelor diplomatice, iar "Cabinet Office" - din care fac parte serviciile premierului britanic - urmeaza sa fie insarcinat cu implementarea acordului retragerii.