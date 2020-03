Tatal lui Boris Johnson urmeaza sa ceara cetatenia franceza, dupa Brexit

Ziare.

Cererea nationalitatii franceze de catre Stanley Johnson (foto), in varsta de 79 de ani, a fost dezvaluita de catre fiica sa Rachel, intr-o carte pe care aceasta a publicat-o saptamana trecuta.In "Rake's Progress: My Political Midlife Crisis", Rachel Johnson scrie ca "tatal sau este pe cale sa devina un cetatean francez, mama sa fiind nascuta la Versailles", potrivit ziarului."Este o veste buna. Si eu as putea deveni frantuzoaica", adauga ea.Stanley Johnson a fost unul dintre primii functionari britanici la Bruxelles, un membru al Parlamentului European (PE) si Comisiei Europene (CE), ceea ce l-a obligat pe fiul sau, Boris Johnson, sa-si petreaca o parte a copilariei in capitala belgiana si sa invete franceza.La fel ca fiul sau, Boris, el este volubil si a sfidat recent consemnele guvernamentale cu privire la petrecerea unui maxim de timp acasa, in vederea evitarii raspandirii noului coronavirus.", declara el saptamana trecuta pentru postul iTV.Guvernul a ordonat pana la urma inchiderea puburilor, restaurantelor, teatrelor, cinematografelor, salilor de sport si centrelor de relaxare incepand de vineri seara, in lupta impotriva raspandirii COVID-19, care a ucis 233 de oameni in regat.