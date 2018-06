Theresa May ii cere lui Trump sa respecte angajamentele G7

Ziare.

Guvernul britanic a comunicat ca prim-ministrul are de gand sa respecte intelegerea de la care Trump s-a sustras dupa ce a parasit summit-ul, lansand un atac personal asupra prim-ministrului canadian, Justin Trudeau, scrie The Guardian.Purtatorul de cuvant al lui May a declarat: "Asupra comunicatului au cazut de acord toate partile care au fost prezente la summit. Avem de gand sa il onoram. Speram ca si SUA vor face la fel, avand in vedere angajamentele pe care si le-au luat"."Comunicam regulat cu presedintele si acest lucru va continua in urmatoarele luni. Bineinteles, el va vizita Marea Britanie in curand", a adaugat el.Comunicatul precizeaza ca liderii din SUA, Canada, Marea Britanie, Franta, Germania, Italia si Japonia au cazut de acord asupra nevoii unei "piete de schimb libere, corecte si benefice pentru toate partile" si importantei luptei contra protectionismului.La fel ca anul trecut, este precizat in comunicat ca SUA au o alta viziune privind schimbarile climatice si cum se poate lupta impotriva acestui lucru.Surse din guvern au comunicat ca desi May nu a avut o intalnire bilaterala oficiala cu Trump, cei doi au discutat informal despre calatoria presedintelui american in Marea Britanie.Cancelarul german Angela Merkel a numit comportamentul lui Trump ca fiind "depresiv" si a sugerat ca liderii internationali ar trebui sa fie mai politicosi unii cu altii."Situatia nu e placuta. Nu cred ca intensificarea retoricii va face bine", a declarat Merkel."Cateodata am impresia ca presedintele american crede ca doar o parte castiga, in timp ce cealalta pierde", a precizat Merkel intr-un interviu televizat, adaugand ca ea prefera sa vada situatiile ca fiind castigatoare pentru ambele parti.Merkel a afirmat ca va continua sa discute cu Trump pentru a incerca sa il convinga in ceea ce priveste viziunile sale. Ea a precizat ca decizia UE de a impune tarife ca raspuns la cele impuse de SUA demonstreaza ca "nu vom permite sa se profite de noi".