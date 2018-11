Theresa May: Negocierile pentru Brexit au ajuns intr-un moment crucial

Ziare.

com

"Negocierile se afla acum intr-un moment crucial", a spus May, inainte de a evoca problema, sefa Executivului de la Londra dand asigurari ca suveranitatea britanica asupra acestui teritoriu va fi "protejata", transmit Reuters si AFP.Theresa May a promis ca va face tot posibilul pentru ca, in interesul cetatenilor britanici.Ea a adaugat ca activitatea de pregatire a aranjamentelor alternative pentru a se evita activarea mecanismului "plasei de siguranta" privind frontiera irlandeza va incepe inainte ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sa paraseasca UE, la 29 martie 2019.Pe de alta parte, premierul britanic a precizat ca textul convenit cu UE face o referire explicita laIn ceea ce-l priveste, liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a estimat ca acordul convenit de Theresa May privind Brexit-ul este, dupa publicarea declaratiei politice asupra cadrului viitoarelor relatii intre Londra si UE."Aceste 26 de pagini sunt un testament al esecului negocierilor de mantuiala purtate de conservatori. Nouasprezece pagini suplimentare, dar nimic nu s-a schimbat", a spus Corbyn in Camera Comunelor.El a denuntat faptul ca documentul nu mentioneaza nimic despre regulile care vor continua sa se aplice si ca, a anuntat joi ca negociatorii britanici si cei ai Uniunii Europene au convenit joi textul documentului comun care stabileste obiectivele pentru viitoarea relatie post-Brexit intre Londra si blocul comunitar.Documentul are nevoie acum de, care se vor reuniDeclaratia politica comuna merge mana in mana cu acordul de retragere a Marii Britanii, detaliind termenii "divortului". Ea acopera obiectivele viitoare comune in domeniile comertului, securitatii si cooperarii politice, punand bazele negocierilor care pot incepe imediat dupa iesirea Regatului din UE.