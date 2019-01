Theresa May trebuie sa aiba pregatit un plan B, in termen de trei zile

Ziare.

Theresa May ar fi trebuit oricum sa vina cu un asemenea plan prin care sa precizeze cum intentioneaza sa procedeze in continuare, dar intr-un termen de 21 de zile, acesta fiind acum scurtat la numai trei zile.Amendamentul a fost depus chiar de un membru al formatiunii conduse de Theresa May, Partidul Conservator, Dominic Grieve, si a primit 308 voturi pentru si 297 impotriva.Premierul Theresa May a decis in decembrie sa amane votul din Camera Comunelor cu privire la acordul privind Brexitul convenit cu UE, de teama ca el va fi respins, si incearca de atunci sa obtina noi garantii de la ceilalti 27 de membri ai UE, indeosebi in ce priveste asa-zisa "plasa de siguranta", o masura prin care s-ar evita temporar o frontiera fizica intre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, dar care ar face ca Regatul Unit sa ramana captiv in negocieri fara sfarsit cu blocul comunitar daca acesta din urma nu va face concesii la negocierile ulterioare privind relatia post-Brexit.Votul din Camera Comunelor a fost in final stabilit pentru 15 ianuarie, iar daca parlamentarii resping acordul, Marea Britanie va trebui fie sa se retraga din blocul comunitar fara un acord, fie sa amane Brexitul prevazut in prezent pentru 29 martie