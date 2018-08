Trei oameni au fost impuscati langa o statie de metrou din Londra

Ziare.

Cei trei au fost raniti in fata statiei de metrou Kingsbury din nordul capitalei britanice, dar leziunile lor nu sunt considerate a le pune viata in pericol, informeaza Daily Mirror.Inca nu au fost facute arestari, deoarece suspectii nu au fost inca prinsi.Potrivit politiei, incidentul nu are "legatura cu atacuri teroriste".Imaginile postate pe site-urile de socializare arata numeroase echipaje ale serviciului de urgenta in zona, in timp ce strada respectiva a fost inchisa traficului.Politia metropolitana a anuntat intr-un comunicat ca: "Politia si LAS au fost alertate in jurul orei 21:45, luni, 20 august, cu privire la un atac armat care a avut loc pe strada Kingsbury".