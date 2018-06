Trei oameni au murit dupa ce au fost loviti de un tren, la Londra

Ziare.

Corpurile victimelor, gasite luni dimineata, inaintea orei de varf, erau in curs de identificare, a precizat BTP, subliniind ca, pentru moment, cauza accidentului este "neexplicata"."Echipa mea lucreaza din greu, pentru a intelege ceea ce s-a putut intampla si cum si-au putut pierde viata aceste trei persoane", a declarat detectivul-sef Gary Richardson, care a lansat un apel catre eventuali martori.Accidentul ar fi putut sa aiba loc in timpul noptii de duminica spre luni la o ora la care circulau doar trenuri de marfa, potrivit PA.Incidentul s-a produs intr-o intersectie feroviara. Loughborough Junction, situata pe o linie intre Herne Hill si Elephant and Castle, in sudul capitalei britanice, traseu foarte des utilizat de navetisti in apropiere de Brixton.Statia era deschisa circulatiei feroviare luni si se inregistrau unele intarzieri.