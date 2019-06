Trump vrea demisia primarului Londrei "de urgenta": Khan este un dezastru, va fi si mai rau!

Ziare.

com

Donald Trump a preluat o postare pe Twitter a editorialistei de dreapta Katie Hopkins, care a numit Londra "orasul injunghierilor" si a afirmat ca "acesta este Londonistanul lui Khan", o expresie menita sa descrie esecul municipalitatii londoneze de a-i gestiona pe extremistii musulmani, informeaza Reuters si AFP."Londra are nevoie cat mai curand posibil (ASAP) de un nou primar. Khan este un dezastru - va fi si mai rau!" a scris Trump pe Twitter.Primarul Londrei, laburistul Sadiq Khan, s-a declarat "dezgustat" de acest nou val de agresiuni in orasul sau devenit notoriu pentru gradul de insecuritate. Anul trecut au fost consemnate 132 de crime in capitala britanica, iar pentru anul in curs numarul acestora a ajuns la 55.Trump l-a numit recent pe Khan, un musulman de origine pakistaneza, un "ratat total", dupa ce primarul Londrei a criticat guvernul britanic pentru invitatia adresata presedintelui american de a efectua o vizita de stat in regat, si l-a comparat pe Donald Trump cu fascistii secolului al XX-lea.Dusmania lui Donald Trump fata de Sadiq Khan dureaza de cativa ani. Khan a criticat eforturile lui Trump de a interzice primirea calatorilor din tarile musulmane, in timp ce liderul de la Casa Alba l-a criticat pe primar pentru modul in care a gestionat atacul terorist din 2017 de pe un pod londonez, soldat cu moartea a 11 persoane.Editorialista cunoscuta pentru polemicile sale virulente, Katie Hopkins a scandalizat opinia publica in 2015, cand a numit migrantii "gandaci" intr-un articol aparut in tabloidul The Sun.