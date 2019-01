UE va introduce controale vamale la frontiera irlandeza in cazul unui Brexit fara acord

Ce urmeaza

"Daca vreti sa fac speculatii asupra a ceea ce s-ar intampla in Irlanda in scenariul unui Brexit fara acord, cred ca este destul de evident ca vom avea o frontiera solida, iar angajamentele asumate prin Acordul din Vinerea Mare si toate lucrurile pe care le-am facut de ani de zile prin instrumente si programe vor trebui in mod inevitabil sa fie adaptate.Sigur ca noi vrem pace, sigur ca sustinem Acordul din Vinerea Mare, dar", a declarat marti un purtator de cuvant al lui Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, conform cotidianului The Guardian.Vicepremierul Irlandei, Simon Coveney, a semnalat saptamana trecuta, intr-o discutie privata, ca nu ar trebui sa se vehiculeze efectele pe care un Brexit fara acord le-ar avea asupra frontierei, de teama represaliilor.In ultimii ani, numerosi politicieni britanici au cerut organizarea unui nou referendum privind apartenenta la UE . Referendumul care a decis Brexit a generat o profunda criza interna in Marea Britanie, in contextul in careFostii premieri Tony Blair si John Major au atras atentia ca, afectand acordul de pace privind Irlanda de Nord si alimentand miscarea proindependenta in Scotia."Abandonati apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana si sa nu fiti surprinsi ca la final, drept consecinta, abandonam unitatea noastra ca tara", a declarat John Major, premier conservator britanic in intervalul 1990-1997."Votul in favoarea iesirii din UE pune in pericol viitorul Irlandei de Nord", a spus, la randul sau, fostul premier laburist Tony Blair.in virtutea Articolului 50 al Tratatului comunitar, afirma Stephen Barclay, ministrul britanic pentru Brexit.In contextul crizei politice de la Londra, Stephen Barclay a declarat pentru BBC Radio 4 ca prelungirea negocierilor pe tema Brexit ar putea fi necesara din ratiuni "practice"."Dar, din punctul de vedere al UE, ei au spus foarte clar ca nu vor o prelungire fara scop, iar astfel revenim la problema a ceea ce vor deputatii britanici si ce nu accepta", a precizat Barclay., cerand urgent clarificari din partea Londrei pentru depasirea impasului. "Intelegere, rabdare si disponibilitate de a astepta pana cand va fi clarificata pozitia Marii Britanii au cea mai mare importanta pentru a evita ce este mai rau. Dar aceste lucruri nu trebuie folosite gresit de dragul politicilor de partid. Cei mai multi oameni vor excluderea scenariului unui Brexit dur - in interesul Marii Britanii si al altora", a declarat, prin Twitter , Peter Altmaier, ministrul german al Economiei si Energiei si un apropiat al cancelarului Angela Merkel Camera Comunelor a respins, saptamana trecuta, proiectul de Acord Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu liderii Uniunii Europene, amplificand criza politica. In acest context, se contureaza urmatoarele posibilitati: renegocierea acordului actual, producerea Brexit fara niciun acord privind viitoarea relatie bilaterala, convocarea alegerilor parlamentare anticipate in Marea Britanie, organizarea unui nou referendum privind apartenenta tarii la Uniunea Europeana sau renuntarea la Brexit.Michel Barnier, negociatorul Uniunii Europene, a exprimat "profundul regret" ca deputatii britanici au respins un acord negociat timp de doi ani "in functie de liniile rosii trasate de Guvernul de la Londra".Inaintea votului din Camera Comunelor, surse citate de cotidianul The Guardian declarau ca Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar.. Prevederea este contestata de numerosi parlamentari britanici. Garantiile acordate Irlandei de Nord risca sa blocheze Marea Britanie in "serii de negocieri repetate" in urmatorii ani, se arata in raportul guvernamental de evaluare juridica.Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate in privinta libertatii de circulatie, o perioada de tranzitie post-Brexit, mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord si pastrarea aranjamentelor comerciale.Rezultatul referendumului din 2016 a fost strans, 51,9% (17,4 milioane de alegatori) votand in favoarea Brexit, iar 48,1% (16,1 milioane) pentru ramanerea in UE.