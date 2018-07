UK: A murit femeia contaminata cu agentul neurotoxic cu care a fost otravit si spionul Skripal

Ziare.

"Politia a lansat o ancheta pentru crima, dupa ce femeia expusa la agentul Noviciok in localitatea Amesbury, in Wilstshire, a decedat in seara zilei de duminica, 8 iulie", a anuntat Scotland Yard. "Ea a fost identificata ca fiind Dawn Sturgess, in varsta de 44 de ani, din Durrington", a precizat Politia, confirmand pentru prima data identitatea sa, transmite AFP.Premierul britanic, Theresa May, a reactionat imediat la acest anunt. "Sunt ingrozita si socata de moartea lui Dawn Sturgess", a declarat ea intr-un comunicat. "Gandurile mele si condoleantele se indreapta spre familia si apropiatii sai", a subliniat prim-ministrul."Politia si agentii de securitate lucreaza pentru a stabili urgent faptele", a adaugat Theresa May. "Guvernul isi ofera tot sprijinul populatiei locale, confruntata cu aceasta tragedie", a continuat ea.Neil Basu, seful politiei antiteroriste insarcinate cu ancheta, a declarat: "Dawn lasa in urma ei familia, trei copii, gandurile si rugaciunile noastre sunt pentru toti in aceasta perioada extrem de dificila"."Aceasta teribila veste nu face decat sa ne intareasca hotararea de a rezolva ancheta, de a-i identifica si trimite in justitie pe cei responsabili", a adaugat el.Scotland Yard a precizat caUnul dintre prietenii sai a afirmat pentru AFP ca este vorba despre Charlie Rowley, care traia in cuplu cu Dawn Sturgess. Barbatul si femeia au fost internati dupa ce au manipulat "un obiect contaminat" , a facut cunoscut Politia la sfarsitul saptamanii trecute.Contaminarea lor a survenit la patru luni dupa tentativa de otravire cu Noviciok care i-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, Iulia, la Salisbury, un oras situat la 13 kilometri de Amesbury, unde ambulantele au venit in ajutorul cuplului de britanici.