UK: Fotografierea sub fustele femeilor ar putea fi pedepsita cu pana la 2 ani de inchisoare

Ministrul britanic al Justitiei, Lucy Frazer, a confirmat vineri ca guvernul va sustine legea prezentata de un parlamentar democrat, Wera Hobhouse, care va scoate in afara legii aceasta practica.In unele cazuri, in Anglia si Tara Galilor, cei condamnati pentru fotografierea in secret sub hainele unei persoane vor fi trecuti in registrul autorilor de infractiuni sexuale.Acest comportament este, momentan, judecat fie ca voaierism, fie ca indecenta.Recent, au fost inregistrate mai multe condamnari pe aceasta speta. Intre cei acuzati se numara si Andrew Macrae, care a fost vicepresedinte al companiei Live Nation. S-a descoperit ca acesta stransese 50.000 de astfel de imagini. El a fost suprins de un politist in timp ce fotografia sub fusta unei femei in statia Clapham Junction.In Scotia este deja ilegala realizarea de fotografii sub hainele unei persoane fara acceptul acesteia.