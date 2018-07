Un baietel de doar 3 ani a fost atacat cu acid in Marea Britanie

Police investigating a suspected acid attack on a three-year-old boy in Worcester have arrested three men in London.https://t.co/xPiocgTsuU pic.twitter.com/RAjPVHPVyP - West Mercia Police (@WMerciaPolice) July 23, 2018

Tinerii, in varsta de 22, 25 si 26 de ani, au fost retinuti in capitala Angliei, fiind suspectati de conspiratie pentru a comite vatamari corporale grave, potrivit politiei, citata de The Guardian Baiatul a suferit arsuri grave la nivelul fetei si bratelor, intr-un incident produs sambata, in magazinul Home Bargains din Tallow Hill.Acesta a fost externat din spital, iar implicatiile pe termen lung ale ranilor suferite nu se cunosc pana acum, potrivit politistilor.De asemenea, si un barbat de 39 de ani din Wolverhampton a fost arestat duminica, fiind suspect in incident.Baietelul se afla intr-un carucior, alaturi de familia sa, in momentul in care o substanta coroziva a fost "aruncata sau pulverizata" spre el, a precizat politia.Robin Walker, membru al Parlamentului britanic din Worcester, a catalogat atacul drept "oribil", sustinand ca "socul va fi universal".Politistii fac apel in continuare la cetateni pentru a obtine cat mai multe informatii privind atacul.