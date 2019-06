Un barbat fara adapost a jefuit o banca cu o banana ca sa ajunga la inchisoare

Ziare.

Asta a si fost scopul barbatului, intrucat urma sa ramana fara casa si a preferat sa intre la inchisoare, doar ca sa aiba unde sa doarma, potrivit The Independent Laurence James Vonderdell a intrat in unitatea bancara si a amenintat una dintre angajate cu o banana acoperita cu o punga de plastic, prefacandu-se ca este o arma reala. El a strigat: "Asta e un jaf! Dati-mi bani!".Apoi, Vonderdell s-a dus la primii politisti pe care i-a gasit pe strada si le-a marturisit ca a comis un "jaf armat" si vrea sa fie arestat. Acestia l-ar fi indrumat catre cea mai apropiata sectie de politie.Astfel, barbatul a mers mai bine de trei kilometri pana la sectia de politie Bournemouth, cu 1.200 de lire in buzunar. Aici individul a fost retinut.Un judecator de la Tribunalul Bournemouth l-a condamnat pe Vonderdell la 14 luni de inchisoare.Barbatul a marturisit ca singurul motiv pentru care a jefuit banca a fost ca sa aiba un acoperis deasupra capului, deoarece a fost dat afara din apartamentul in care locuia.Avocata barbatului a explicat ca acesta nu a avut nicio intentie de a rani pe cineva. In plus, Vonderdell nu a cheltuit niciun ban din suma furata."Cu toate ca acuzatul s-a predat la scurt timp dupa incident, iar banii au fost recuperati in totalitate, evenimentul tot a fost socant pentru angajata bancii", a precizat detectivul Andy Hale.A.D.