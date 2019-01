Un deputat britanic a ajuns la inchisoare pentru ca a mintit ca sa evite o amenda de circulatie

Ziare.

Aceasta a fost prinsa circuland cu 65 de km/h intr-o zona in care limita era 48 km/h. Apoi deputatul a complotat cu fratele sau incercand sa declare ca o cunostinta a acestuia, Aleks Antipow, ar fi condus masina, conform Metro Insa acesta se afla in Rusia, unde isi vizita parintii.Astfel, in urma procesului, Fiona Onasanya a primit o pedeapsa de trei luni de inchisoare, iar fratele sau s-a ales cu o sentinta de 10 luni, dupa ce a pledat vinovat la trei capete de acuzare.In urma verdictului, Fiona Onasanya a fost data afara din Partidul Laburist.Conform unor surse citate de The Guardian , Fiona Onasanya intentioneaza sa revina in Parlament dupa ce iese din inchisoare, desi numerosi parlamentari i-au cerut sa demisioneze.A.G.