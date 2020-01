Un diplomat portughez va fi primul ambasador al UE la Londra, dupa Brexit

Ziare.

Anuntul a fost facut de seful diplomatiei europene Josep Borrell, noteaza AFP.Vale de Almeida (62 de ani) va fi "primul sef al viitoarei delegatii a UE in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord". Mandatul sau va incepe la 1 februarie, "data incepand cu care Regatul Unit va fi o tara terta" si unde reprezentarea UE va fi asigurata de o delegatie.Portughezul a fost ambasador al UE la ONU din 2015 pana in 2019, dupa ce a fost primul ambasador al UE in SUA, din 2010 pana in 2014. In acea perioada, el a participat la negocierile asupra acordului de liber-schimb intre UE si SUA, abandonate de atunci.De profesie jurnalist, inalt functionar european experimentat, Joao Vale de Almeida a fost de asemenea seful de cabinet al fostului presedinte al Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso.Joao Vale de Almeida a fost si purtatorul de cuvant al executivului european in perioada in care premierul Boris Johnson inca era jurnalist la Bruxelles.