Un fost agent rus de spionaj este in stare critica in M.Britanie dupa ce a luat contact cu o substanta necunoscuta

Una dintre ele este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, afirma surse citate de BBC News.Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in anul 2010 dupa un schimb de agenti de spionaj efectuat intre Statele Unite si Rusia.Skripal, fost colonel in serviciile secrete ruse, a fost condamnat in 2006 la inchisoare pentru spionaj in favoarea Marii Britanii. Agentul a fost gasit vinovat de legaturi cu Serviciul britanic de informatii externe (MI6).Incidentul de azi a avut loc in localitatea Salisbury, situata in provincia Wiltshire, la circa 100 de kilometri vest de Londra."Politia din Wiltshire considera ca este vorba de un incident major, dupa ce doua persoane au intrat in contact cu o substanta deocamdata neidentificata, in Salisbury", se arata intr-un comunicat oficial.Sectia de urgente a Spitalului din Salisbury a fost plasata in carantina dupa aducerea celor doua victime aflate in stare critica.