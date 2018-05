Un impostor rus s-a dat drept premierul Armeniei si l-a pacalit pe ministrul de externe al Marii Britanii sa stea de vorba cu el

Ziare.

"Ministrul de externe si-a dat seama ca a fost o farsa si a incheiat convorbirea", conform unui reprezentant al ministerului. "Am verificat si am stiut imediat ca a fost o farsa telefonica", a adaugat el.Conversatia cu impostorul, care este suspectat ca are legaturi cu serviciile de securitate rusesti, a durat 18 minute si ar fi avut loc saptamana trecuta, a precizat cotidianul britanic The Guardian. Un alt rus ar fi pus la cale aceasta farsa.Identificati ca Alexei "Lexus" Stoliarov si Vladimir "Vovan" Kuznetov, cei doi au publicat inregistrarea conversatiei in care Boris Johnson il asigura pe cel despre care credea ca este noul premier armean Nikol Pashinian de sprijinul Marii Britanii.Seful diplomatiei britanice a discutat, de asemenea, relatiile dificile dintre tara sa si Rusia."Nu vrem un razboi rece, dar vrem sa vedem ameliorari in comportamentul Rusiei", a adaugat el.Boris Johnson a zambit cand interlocutorul sau, care s-a adresat in limba engleza cu un accent rusesc, a spus ca spera ca presedintele rus Vladimir Putin nu il va otravi cu Noviciok, agentul neurotoxic folosit impotriva unui fost agent dublu rus si a fiicei sale in martie in Anglia.Boris Johnson nu este prima personalitate victima a farselor "Lexus" si "Vovan".In ultimii ani, victimele unor astfel de farse au fost presedintele Belarusului Aleksandr Lukasenko, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si chiar Elton John.