Doi ministri britanici isi anunta demisia, daca Boris Johnson devine prim-ministru

"Presupunand ca urmatorul prim-ministru va fi Boris Johnson, inteleg ca membrilor guvernului sau li se va pune intre altele conditia sa accepte o iesire (a Marii Britanii din Uniunea Europeana) fara acord la 31 octombrie. Este ceva la care nu as putea adera niciodata", a declarat Hammond la BBC.Fostul ministru de externe Boris Johnson, care a re cele mai mari sanse de a deveni saptamana viitoare succesorul actualului premier , Theresa May, a declarat ca Regatul Unit trebuie sa se retraga din UE pe 31 octombrie, chiar in lipsa unui acord.El a refuzat sa excluda suspendarea Parlamentului sau intreruperea sesiunii parlamentare pentru a-i impiedica pe deputati sa adopte legi in vederea blocarii unei versiuni de Brexit fara acord.Johnson pare sa se indrepte catre o victorie clara in cursa pentru presedintia Partidului Conservator si automat pentru succesiunea Theresei May in fruntea guvernului.Rezultatele votului prin corespondenta al celor aproximativ 160.000 de membri ai partidului, vot ce se incheie luni, 22 iulie, urmeaza sa fie anuntate marti, urmatorul sef al executivului putandu-si prelua atributiile chiar miercuri.Hammond a subliniat pe BBC ca va demisiona inainte sa i se ceara sa-si faca bagajele. "E foarte important ca premierul sa poata avea un ministru de finante cu o linie politica foarte apropiata de a sa si de aceea intentionez sa-mi prezint demisia Theresei May inainte (ca aceasta) sa se duca la palatul Buckingham sa-si prezinte propria demisie (reginei Elisabeta a 2-a), miercurea viitoare", a explicat el.