Un ministru britanic si-a dat demsia pentru ca a intarziat cateva minute in plen (Video)

Ministrul pentru Dezvoltarea Internationala din Marea Britanie a iesit imediat din sala dupa ce si-a anuntat demisia pentru ca "nu a reusit sa ajunga la timp, astfel incat sa raspunda unei intrebari adresate de un coleg".Totusi, acesta nu va parasi Camera Lorzilor, deoarece premierul britanic Theresa May i-a respins demisia pe care nu o considera necesara.Lordul Michael Bates s-a adresat colegilor sai: "As vrea sa imi prezint scuzele sincere fata de baronesa Lister, pentru lipsa de politete, ca nu am fost la locul meu ca sa pot raspunde unei intrebari foarte importante, la inceputul sesiunii de interpelari"."Sunt profund rusinat pentru ca nu m-am aflat la locul meu. Prin urmare, imi depun demisia", a conchis ministrul, dupa care a iesit imediat din sala.Colegii sai au fost surprinsi de gest si si-au aratat dezacordul. Nici premierul britanic nu a considerat ca e o decizie inteleapta, asa ca nu i-a acceptat demisia.