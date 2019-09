Un nepot al lui Winston Churchill va fi exclus din Partidul Conservator, dupa ce l-a sfidat pe Boris Johnson

Ziare.

Masura impotriva nepotului lui Winston Churchill marcheaza una dintre cele mai bizare intorsaturi ale crizei Brexitului din ultimii trei ani, care a afectat o tara considerata drept un pilon de incredere pentru stabilitatea economica si politica din Occident, transmite Reuters.Soames este unul dintre cei 21 de parlamentari conservatori care s-au intors impotriva lui Johnson, intre acestia aflandu-se si Ken Clarke, in varsta de 79 de ani, cel mai vechi parlamentar britanic din Camera Comunelor, si fostul ministru de Finante Philip Hammond. Toti acesti parlamentari vor fi exclusi.Cand Soames a fost intrebat daca acesta este sfarsitul Partidului Conservator sub forma cunoscuta de bunicul sau, acesta a spus: "Nu, dar este o noapte rea"."Este pacat, un mare pacat, pentru ca, in opinia mea, toate acestea au fost planificate: asta este exact ceea ce au dorit si vor incerca sa organizeze alegeri anticipate, este exact ce au dorit", a spus Soames.De cand a preluat functia de prim-ministru, acum sase saptamani, Johnson a fost nemilos: a coordonat una dintre cele mai mari epurari a cabinetului din istoria moderna a Marii Britanii si a redus sesiunea parlamentara pentru a mari probabilitatea ca Marea Britanie sa iasa din UE cu sau fara acord.Dupa infrangerea suferita in fata unei aliante intre parlamentarii din opozitie si rebeli din propriul partid, Johnson va vorbi cu cei care l-au sfidat si ii va exclude, a declarat un purtator de cuvant al Downing Street.In total, parlamentari cu o experienta parlamentara de 330 de ani vor fi exclusi din partidul condus de Johnson, partid care a pierdut marti si majoritatea in Parlament."Am fost informat de liderul de grup, care este prietenul meu si pe care il apreciez foarte mult, ca va avea trista sarcina de a-mi scrie maine pentru a ma informa ca mi se retrage sprijinul partidului, dupa 37 de ani ca membru conservator al Parlamentului. Asta anunta razboi. Stiam ce fac", a declarat nepotul lui Churchill.Soames, in varsta de 71, a fost innobilat de regina Elizabeth in 2014, este membru al Parlamentului din 1983, iar anterior a fost secretar de stat in Ministerul Apararii. Este fiul lui Mary Soames, cea mai tanara dintre cei cinci copii ai lui Churchill.Churchill ocupa un rol special in cultura britanica, drept castigator al celui de-al Doilea Razboi Mondial si ca cel mai puternic om de stat britanic din secolul 20, un "buldog" britanic care se-a tinut piept lui Josef Stalin si Harry Truman.Johnson a vorbit deseori cu admiratie despre Churchill, iar in 2014 a publicat o biografie numita "The Churchill Factor: How One Man Made History" (Factorul Churchill: cand un singru om face istorie) . In introducere, Johnson, pe atunci primar al Londrei, a scris: "Cand eram copil nu aveam nicio indoiala. Churchill era cel mai mare om de stat produs vreodata de Marea Britanie".Soames a spus ca atunci cand era copil nu realiza importanta bunicului sau si si-a amintit ca, la varsta de cinci ani, l-a vizitat odata pe Churchill in dormitorul acestuia si l-a intrebat: "Bunicule, este adevarat ca esi cel mai important om din lume?". Churchill a replicat: "Da, nu exist nicio indoiala".Andrew Adonis, membru al Partidului Laburist, a spus ca Churchill ar fi plecat din randul conservatorilor daca partidul ar fi fost condus asa cum este acum, pentru ca s-a opus tentativei premierului din perioada respectiva, Neville Chamberlain, de a face pace cu liderul german Adolf Hitler, cu un an inainte de izbucnirea celui de-Al Doilea Razboi Mondial."Insusi Churchill si-ar fi dat demisia. Chamberlain l-a atacat puternic pentru ca 'i-a subminat pozitia de negociere' la Munchen si a existat o tentative de demisie", a spus Adonis.O sursa apropiata grupului care a votat impotriva guvernului a declarat ca votul de marti este primul pas intr-un proces de evitare a unui exit fara acord din UE care au dauna economiei."Numarul 10 a raspuns prin excluderea a doi fosti cancelari, un fost lord cancelar si a unui nepot al lui Winston Churchill. Ce s-a intamplat cu Partidul Conservator", a spus sursa.Citest si Boris Johnson se pregateste sa convoace alegeri anticipate dupa pierderea unui vot crucial in Parlament