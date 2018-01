Un om al strazii considerat erou dupa atentatul de la Manchester a fost condamnat pentru ca a furat de la victime

Ziare.

Christopher Parker (Foto) se afla in statia de tren din apropierea Manchester Arena atunci cand un atacator sinucigas s-a aruncat in aer la finalul unui concert al solistei americane Ariana Grande. In acest atac au murit 22 de persoane, inclusiv sapte copii, si au fos ranite alte 500.Ulterior, Parker (33 de ani) le-a declarat reporterilor ca dupa deflagratie a ajutat mai multe victime grav ranite, ceea ce a atras un val de simpatie publica ce a dus la colectarea a peste 52.000 de lire sterline pentru a ajuta barbatul fara adapost.Totusi, el a fost condamnat joi la patru ani si trei luni de inchisoare de Tribunalul din Manchester, dupa ce intr-o audiere anterioara a admis faptul ca furase o poseta de la o femeie si un telefon mobil de la o fata de 14 ani, ambele persoane fiind grav ranite in atac.De asemenea, el a pledat vinovat si la acuzatia de frauda, dupa ce a folosit la un restaurant un card bancar din poseta furata."Christopher Parker a intrat in Manchester Arena imediat dupa explozie. Era o scena devastatoare si tulburatoare si, desi el s-a oferit sa ofere ajutor unui numar de victime care fusesera ranite de bomba, probele arata ca el a cautat sa obtina avantaje de pe urma situatiei", a declarat procurorul Ben Southam in fata instantei din Manchester.