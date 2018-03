Un om de afaceri rus a fost gasit mort in Londra. Era prieten apropiat al oligarhului Boris Berezovsky

Ziare.

Nikolai Gluskov, in varsta de 69 de ani, a fost gasit mort luni in locuinta sa din Londra. Circumstantele decesului nu se cunosc.Nikolai Gluskov era prieten cu omul de afaceri Boris Berezovski, unul dintre criticii Kremlinului. Dupa ce Boris Berezovski a fost gasit spanzurat in martie 2013, Nikolai Gluskov a declarat ca nu va crede niciodata ca prietenul lui s-a sinucis.Nikolai Gluskov era unul dintre principalii suspecti dati in urmarire de autoritatile din Rusia, informeaza Sky News.Sectia antiterorista a Scotland Yard a preluat ancheta din "ratiuni de precautie", desi nu exista vreo dovada ca acest caz ar avea legaturi cu atacul care l-a vizat pe fostul agent secret rus in localitatea britanica Salisbury.Amintim ca, Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, si fiica sa Iulia, in varsta de 33 de ani, au fost gasiti inconstienti pe 4 martie pe o banca, la Salisbury, in sudul Angliei.Cei doi au fost otraviti cu un agent neurotoxic, o substanta chimica ce actioneaza asupra sistemului nervos si care poate duce chiar la deces.