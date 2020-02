Un parlamentar britanic e anchetat dupa ce a organizat un tur platit in Camera Comunelor

Ziare.

com

Totul a fost parte a unei strangeri de fonduri, relateaza BBC Totusi, Codul de conduita pentru membrii Parlamentului britanic stipuleaza ca nu ai voie sa faci astfel de tururi ale Camerei Comunelor sau Camerei Lorzilor, in cazul unei licitatii sau strangeri de fonduri.Insa o plangere in acest sens a fost trimisa comisarului parlamentar pentru standarde. Caroline Lucas spune ca nu a facut nimic gresit.Ea a oferit un "tur ghidat personal" de 30 de minute in schimbul unei donatii, la o strangere de fonduri facuta de Partidul Verde, in timpul campaniei pentru alegerile generale in 2019.Persoana care a facut donatia respectiva s-a bucurat de o vizita in Camera Comunelor la inceputul acestui an, mai scrie sursa citata.Astfel, comisarul parlamentar pentru standarde a inceput o ancheta, dupa ce a mai primit o plangere in acest sens.Dupa ce a inceput investigatia, Lucas a transmis: "Sunt constienta ca un caz impotriva mea a fost adus in atentia comisarului, iar in prezent se desfasoara si o ancheta. Nu cred ca am facut ceva gresit. Am fost informata ca investigatiile comisarului sunt confidentiale, asa ca nu ar fi potrivit sa mai spun altceva in acest moment".A.D.