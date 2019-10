Un pedofil care a abuzat 200 de bebelusi si copii a fost ucis intr-o inchisoare din Marea Britanie

Ziare.

com

Individul a primit 22 de condamnari la inchisoare pe viata, dupa ce a recunoscut ca a comis zeci de abuzuri, vizand copii cu varste intre sase luni si 12 ani, relateaza cotidianul The Guardian.In varsta de 33 de ani, barbatul a fost gasit mort in inchisoarea Full Sutton din regiunea North Yorkshire."Detinutul Richard Huckle a decedat pe 13 octombrie", a anuntat un purtator de cuvant al inchisorii.Huckle a actionat in comunitati crestine sarace din Kuala Lumpur in perioada 2006-2014. Individul a distribuit pe Internet imagini cu infractiunile comise.Politia a anuntat ca a deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele mortii detinutului.