Un politist din Londra a fost atacat cu o maceta

Politistul in varsta de 28 de ani, care a fost ranit la mana si la cap, este internat in spital, a precizat politia metropolitana intr-un comunicat. "Se estimeaza ca ranile suferite nu ii pun viata in pericol", se mai mentioneaza in textul citat.Un barbat de 56 de ani a fost acuzat de tentativa de crima si posesie a unei arme de atac si urmeaza sa fie dus in fata unei instante din Londra, luni dimineata, potrivit dpa.Incidentul s-a produs in la miezul noptii (23:00 GMT), cand doi politisti intr-o masina de serviciu i-au semnalizat unei camionete sa opreasca in Leyton, in estul Londrei.Politistii au urmarit autoturismul atunci cand acesta nu a oprit. Cand in cele din urma camioneta a stationat, politistii au coborat sa vorbeasca cu soferul, dar acesta l-a atacat pe unul dintre ei, se mentioneaza intr-un comunicat al politiei.Soferul inarmat cu o maceta a fost arestat, dupa ce celalalt politist din patrula a folosit un pistol cu socuri pentru a-l imobiliza."Ceea ce a inceput ca o oprire de rutina a unui autovehicul s-a transformat repede intr-un atac neprovocat cu o arma", a declarat inspectorul Julia James.Nu se crede ca incidentul are legatura cu terorismul. Numarul injunghierilor a crescut in ultima vreme in Marea Britanie, noteaza dpa.