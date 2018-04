Un print polonez a fost ales fotograf oficial la nunta printului Harry cu Meghan Markle

Ziare.

Alexi Lubomirski, care i-a fotografiat pe printul Harry si Meghan Markle cu ocazia anuntului lor de logodna, va merge la Castelul Windsor luna viitoare pentru a realiza fotografiile oficiale la nunta cuplului, au dezvaluit reprezentantii Palatului Kensington.Mai multe fotografii romantice realizate de Alexi Lubomirski, care il prezentau pe printul Harry alaturi de viitoarea lui mireasa, inclusiv un portret in alb negru cu un sarut al cuplului, au fost lansate in decembrie 2017.Alexi Lubomirski s-a declarat incantat de faptul ca a fost desemnat fotograful oficial al nuntii printului Harry.Fotograful detine titlul oficial de Inaltimea Sa Printul Alexi Lubomirski.El este descendentul unei influente familii poloneze care a primit titlul ereditar de print al Sfantului Imperiu Roman din partea imparatului Ferdinand al III-lea, in secolul al XVII-lea.Alexi Lubomirski, care s-a nascut in Anglia, locuieste in prezent la New York si a primit in dar primul sau aparat de fotografiat la varsta de 11 ani de la tatal lui vitreg.De atunci, printul polonez si-a construit o cariera solida in arta fotografica, realizand portrete ale unor persoane bogate si celebre, precum Beyonce , Gwyneth Paltrow, Julia Roberts, Nicole Kidman si Scarlett Johansson.Printul Harry si Meghan Markle se vor casatori pe 19 mai in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Castelul Windsor.