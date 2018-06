Un sergent din armata britanica a incercat de doua ori sa-si omoare sotia, care a scapat miraculos

Ziare.

com

Emile Cilliers, in varsta de 38 de ani, a incercat sa-si ucida sotia pentru a putea incepe o viata noua alaturi de amanta, potrivit AFP.In martie 2015, Cilliers a vrut sa o ucida pe sotia sa, Victoria, dand drumul la gaz in domiciliul conjugal, unde se aflau de asemenea si cei doi copii ai cuplului, insa tentativa a esuat.Dupa mai putin de o saptamana, sotia sa a supravietuit in mod miraculos unei prabusiri de la 1.200 de metri dupa ce parasuta i s-a defectat. Femeia a suferit rani grave la coloana vertebrala, picioare si coaste.Emile Cilliers fusese cel care ii sabotase parasuta in toaleta aerodromului. "A fost clar inca de la inceput ca o interventie umana deliberata era singura cauza posibila pentru nefunctionarea atat a parasutei principale, cat si a celei secundare", a declarat procurorul Amanda Sawetz, in cadrul procesului judecat la tribunalul din Winchester, in sudul Angliei."Toate elementele au indicat ca Emile Cilliers era persoana care avea motivul si oportunitatea de a savarsi aceste tentative de omor impotriva sotiei sale", a adaugat procurorul.Parasutista experimentata, victima a reusit sa-si incetineasca prabusirea si sa deschida partial parasuta de urgenta cu putin timp inainte de impact. Femeia a aterizat pe pamantul afanat de pe un camp arat cu putin timp inainte, ceea ce a amortizat socul.