Un turn 5G a ars din temelii, dupa raspandirea unui fake news care leaga aceasta tehnologie de noul coronavirus (Video)

Opt pompieri au intervenit la fata locului, iar politistii au blocat traficul in zona respectiva, transmite publicatia Birmingham Live Autoritatile locale nu au reusit sa determine, in etapa actuala a investigatiei, care au fost cauzele deflagratiei si nici daca a fost provocata intentionat sau nu.Totusi, reprezentantii companiei EE, care detin turnul 5G cu pricina, au precizat pentru The Guardian ca "este foarte posibil" sa fie vorba de o mana criminala.Mai mult, localnicii sunt incurajati sa agreseze inginerii care lucreaza in acest domeniu, atat pe grupurile de Facebook anti-5G, cat si prin mesaje trimise pe Whatsapp.Incidentul vine insa la cateva zile dupa ce un fake news care lega tehnologia 5G de noul coronavirus s-a raspandit pe Internet. Unul dintre mesajele care a primit mai mult de 100 de comentarii era acesta: "Ati vazut noii stalpi de iluminat montati in jurul Sparkhill si Small Heath? Au mici antene 5G in varf. Acestea au fost activate de curand si trimit o cantitate uriasa de radiatii. Exista cu siguranta o legatura puternica intre 5G si noul coronavirus".Ca urmare a raspandirii acestor informatii false, reprezentantii autoritatilor au declarat public ca astfel de acuzatii sunt nefondate.Dr. Justin Varney, directorul diviziei de Sanatate Publica din cadrul Consiliului Local al orasului Birmingham, a spus ca nu exista nicio dovada stiintifica credibila care sa faca legatura intre 5G (sau alta forma de telecomunicatii ori frecventa radio) de pandemia de coronavirus sau sa influenteze in vreun fel posibilitatea ca oamenii aflati in apropierea antenelor sa contracteze boala.La randul sau, Coun Zafar Iqbal, un alt reprezentant al autoritatilor locale, a transmis urmatoarele: "Am aflat de incendiu. Circule multe mesaje malitioase, cu diverse teorii ale conspiratiei. Cum putem sa le oprim? Astea sunt vremurile in care traim. Oamenii cred ce vor. Supozitiile nu sunt sustinute de dovezi, iar oamenii le distribuie fara sa aiba nici macar o farama de intelegere a situatiei". Si in Australia exista persoane care sustin aceasta teorie , in ciuda repetatelor mesaje transmise catre populatie sa se informeze din surse oficiale. Una dintre explicatiile oferite la un moment dat de un adept era ca in Africa nu a ajuns coronavirusul pentru ca acolo nu sunt antene 5G. Dar iata ca s-au raportat cazuri si pe acel continent.Si unii romani cred in teorii ale conspiratiei. Pe pagina de Facebook Stop 5G Romania exista o postare cu peste 170 de like-uri care aduce "dovezi" despre modul in care antenele 5G scad imunitatea organismului, devenind astfel mai susceptibil la contractarea bolii.Citeste AICI mai multe despre pericolele raspandirii informatiilor false.C.P.