Val de violente in Marea Britanie: injunghieri si impuscaturi pe strazile Londrei

Pana in prezent au fost arestate 14 persoane, majoritatea cu varste sub 20 de ani, printre ele si o fata.Primul incident a avut loc la Wandsworth (sud-vestul Londrei), unde un tanar de 18 ani a fost injunghiat mortal, cateva minute mai tarziu la Plumstead (sud-estul orasului) un alt tanar in varsta de 19 ani fiind ucis de gloante.Inca un barbat a fost injunghiat, dar a supravietuit, la Brixton (partea de sud a Londrei), alti doi barbati fiind raniti in urma unei incaierari in care s-au folosit arme albe.Primarul Londrei, laburistul Sadiq Khan, s-a declarat "dezgustat" de acest nou val de agresiuni in orasul sau devenit notoriu pentru gradul de insecuritate. Anul trecut au fost consemnate 132 de crime in capitala britanica, iar pentru anul in curs numarul acestora a ajuns la 55.Edilul Londrei a cerut guvernului conservator sa renunte la reducerea bugetului alocat politiei si sa creeze o unitate speciala pentru combaterea acestor agresiuni.