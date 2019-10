Vreme extrema in Marea Britanie din cauza uraganului Lorenzo. Se anunta vant de 100 km/h

Ziare.

Serviciul de meteorologie britanic, Met Office, a avertizat cu privire la posibilitatea producerii, in zilele de joi si vineri, a unor pene de curent si a unor probleme de transport pe caile rutiere, feroviare si de feribot, in Irlanda de Nord, sud-vestul Angliei si Tara Galilor, relateaza miercuri Press Association.Potrivit Met Office, furtuna, insotita de ploi torentiale si viteze ale vantului de aproape 100 km/h, va atinge joi zonele de tarm din Irlanda de Nord.In unele regiuni din centrul si estul Angliei, temperaturile nocturne ar putea atinge pragul de inghet pe fondul patrunderii unei mase de aer rece, din nord, a declarat purtatoarea de cuvant a Met Office, Nicola Maxey.O avertizare cod galben a fost emisa pentru ziua de joi in zonele de coasta ale Irlandei de Nord.Uraganul Lorenzo a scazut in intensitate si a fost retrogradat la categoria 1 pe scala Saffir-Simpson, care are cinci trepte, si este de asteptat sa se transforme intr-un ciclon tropical puternic atunci cand se va apropia de Irlanda, joi dupa-amiaza, a anuntat miercuri Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (NHC), citat de Reuters.Uraganul Lorenzo a atins miercuri dimineata Insulele Azore, provocand cateva incidente minore, precum copaci doborati de-a lungul acestui arhipelag portughez din Oceanul Atlantic.