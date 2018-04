Washington Post: Cum de au supravietuit fostul spion rus Sergei Skripal si fiica sa dupa ce au fost otraviti?

Ziare.

com

Medicii au anuntat vineri ca Sergei Skripal nu mai este intr-o stare critica si ca, la fel ca fiica sa, se recupereaza rapid, ceea ce ar putea sa ii ajute pe anchetatori sa rezolve cazul.Fostul agent rus, in varsta de 66 de ani, "raspunde bine la tratament, se recupereaza rapid si nu mai este intr-o stare critica", a transmis Christine Blanshard, director medical la Spitalul din Salisbury, arata The Washington Post Yulia Skripal, fiica lui, se simte mai bine inca de saptamana trecuta. Tanara de 33 de ani vorbeste si a reusit sa dea declaratii."Dupa cum spune chiar ea, prinde putere pe zi ce trece si asteapta ziua in care se va simti destul de bine pentru a parasi spitalul", a spus medicul sau."Otravirea nu duce neaparat la moarte", a spus Michelle Carlin, un lector senior in chimie criminalistica si chimie analitica la Universitatea Northumbria. Aceasta spune ce ca daca se trateaza rapid si cu promptitudine, atunci recuperarea este posibila.Intrebata daca este ciudat faptul ca Yulia si-a revenit dupa ce a stat cateva saptamani in coma, Carlin a spus ca: "Nu stim cu adevarat ce este normal in ceea ce priveste agentii agentii Novichok (fostul spion rus si fiica sa au fost otraviti cu un gaz neurotoxic despre care premierul britanic Theresa May a declarat ca face parte din grupul agentilor Novichock- n.red.), dar trebuie sa retinem ca au fost otraviti cu un compus chimic si, desi ii oferi antidot, corpul are nevoie de timp pentru a se recupera si trebuie sa se recupereze in mod natural si, evident, e nevoie de timp".El a precizat ca e dificil de stabilit de ce Yulia Skripal si-a revenit mai repede decat tatal sau. "Nu stim daca acest lucru se datoreaza faptului ca i-a fost administrat mai putin, ca a durat mai mult pana si-a facut efectul sau pentru ca e mai tanara si mai sanatoasa - sunt prea multi factori ce trebuie luati in seama", a adaugat Michelle Carlin.Toxicologii si specialistii medico-legali spun ca neurotoxinele sunt foarte periculoase in primele zile dupa un atac, dar avand in vedere faptul ca cei doi au trecut peste perioada critica, atunci nu e surprinzator faptul ca starea lor de sanatate se imbunatateste.Malcolm Sperrin, fizician medical, spune ca, totusi, pe termen lung situatia este incerta. Referindu-se la Yulia, acesta spune ca va vorbi, comunica, dar ca ar putea fi afectate mobilitatea, starea mentala, ceea ce ar putea duce la anxietate sau depresie.Skripal, fost agent dublu care a vandut secrete Marii Britanii, condamnat si inchis in Rusia, dar eliberat intr-un schimb de agenti de informatii in 2010, a fost otravit recent, impreuna cu fiica sa.