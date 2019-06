Zi fara masini la Londra: Primarul inchide 20 km de strazi din centrul orasului

Ziare.

Vor fi inchise strazile din jurul London Bridge, Tower Bridge, si multe alte zone, intr-o incercare de a diminua poluarea aerului din capitala Angliei, care ucide mii de britanici, anual.De asemenea, cartierele din oras vor organiza evenimente care promoveaza mersul pe jos, mersul cu bicicleta, dar si folosirea mijloacelor de transport in comun, potrivit The Guardian Este prima oara cand un primar al Londrei inchide portiuni mari de drum din centrul orasului. Khan sustine ca aceasta zi va oferi o oportunitate cetatenilor sa isi lase acasa masinile si sa exploreze orasul ori mergand pe jos, ori apeland la bicicleta."Incurajez cat mai multi londonezi sa se alature distractiei si sa admire orasul dintr-o alta perspectiva", a declarat primarul.Marele eveniment se va desfasura pe 22 septembrie 2019.Activistii de mediu sunt incantati de idee, insa exista si voci critice care puncteaza ca va fi haos pe strazile unde traficul va fi permis."Este minunat sa vedem ca Londra adopta aceasta idee de a avea o zi fara masini - o idee implementata in lume, de la Paris pana la Bogota. Reducerea poluarii toxice a aerului si a emisiilor de carbon sunt vitale, dar ele nu vor fi singurele beneficii ale acestei zile", a declarat Areeba Hamid de la Greenpeace UK.Sute de activitati vor avea loc pe strazile inchise din centrul Londrei, diverse cartiere planificand sa coopereze cu rezidentii pentru a crea locuri de joaca pentru copii.Primarul se asteapta ca peste 150.000 de londonezi sa se alature demersului.