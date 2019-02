A fost validat referendumul privind reducerea numarului de parlamentari din Republica Moldova

Ziare.

Potrivit datelor preliminare prezentate de CEC, dupa centralizarea datelor din 2.101 din cele 2.141 de sectii de votare, la referendumul republican consultativ au participat 39% dintre alegatorii inscrisi in listele electorale."Putem sa declaram acest exercitiu valabil, dat fiind faptul ca la el a participat mai mult de o treime din numarul persoanelor inscrise in listele electorale", a afirmat Rusu.Dintre alegatorii prezenti la urne, peste 730.000 si-au manifestat sustinerea fata de ideea reducerii numarului de parlamentari de la 101 la 61, in timp ce peste 260.000 au fost impotriva.In ceea ce priveste cea de-a doua intrebare de pe buletinul de vot, cea legata de posibilitatea revocarii parlamentarilor daca nu isi indeplinesc obligatiile, peste 790.000 de alegatori au raspuns pozitiv, iar peste 200.000 au fost impotriva.